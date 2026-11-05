كشفت الممثلة سكارليت جوهانسون أن دورها الغامض في فيلم «The Batman Part II» سبّب لها قدرًا كبيرًا من «القلق الوجودي»، وذلك في مقابلة أُجريت ونُشرت يوم الأربعاء.

دور دفعها إلى أبعد نقطة خارج منطقة الراحة

سُئلت جوهانسون عن مشروعيها القادمين «The Exorcist: Martyrs» و«The Batman Part II»، وعن أي دور دفعها إلى أبعد نقطة خارج منطقة راحتها. أجابت بأن الأرجح أنه دورها في فيلم باتمان.

وأوضحت أن الدور كان صعب الفهم والتشكيل، وأنها لا تعرف السبب بالتحديد. ولم تستطع أن تحدد إن كانت الصعوبة نابعة من الدور نفسه أم من المرحلة التي تمر بها في حياتها. ووصفت التجربة بأنها كانت شاقة من نواحٍ عدة.

شخصية لم تُكشف تفاصيلها

كان المخرج مات ريفز قد أكد في مايو انضمام جوهانسون إلى الجزء الثاني، وهو تكملة لفيلمه الصادر عام 2022، ويؤدي فيه روبرت باتينسون دور بروس واين/باتمان. لكن تفاصيل الشخصية التي ستجسدها النجمة لم تُكشف حتى الآن.

وتضم قائمة الوجوه الجديدة في طاقم التمثيل كلًّا من سيباستيان ستان وتشارلز دانس وبراين تايري هنري وسيباستيان كوخ.

توقف قصير في الإنتاج وتدخل سودربيرغ

توقف إنتاج الفيلم لفترة وجيزة في أكتوبر، بعد ابتعاد ريفز لمعالجة أمر عائلي، بحسب «دي سي ستوديوز».

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، تدخّل المخرج ستيفن سودربيرغ، صاحب «Ocean's Eleven» و«Traffic»، بدعم من الاستوديو. وكانت مهمته مساعدة ريفز على إنهاء المرحلة الأخيرة من التصوير الرئيسي.

ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور السينما في 18 فبراير 2028.