صارت إجراءات العمرة اليوم أيسر من السابق، إذ تُنجز معظم الخطوات عبر منصة إلكترونية رسمية بدلًا من الدوران بين المكاتب. غير أن كثيرًا من المعتمرين يرتبكون في أول مرة لأنهم لا يعرفون الترتيب الصحيح للخطوات ولا الفرق بين الحجز المباشر والحجز عبر الوسطاء. يشرح هذا الدليل الصورة العامة للعملية كما تجري عادة، مع التنبيه إلى أن التفاصيل المتغيرة تُراجَع دائمًا على المنصة الرسمية نفسها.

ما المقصود بالمنصة الرسمية للعمرة

هي بوابة إلكترونية تابعة للجهة المنظِّمة لشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وتتيح للمعتمر أن يختار برنامج رحلته ويحجز خدماته ويستخرج تأشيرته من مكان واحد. تأكد من أنك تدخل الموقع الرسمي الحقيقي، فالمنصات المقلَّدة منتشرة. والمرجع الأمين هو ما تعلنه الجهة المنظِّمة نفسها، أو ما تنشره الجهات الرسمية في بلدك عن المنصة المعتمدة.

طريقتان للحصول على التأشيرة

الأولى أن تتعامل مع شركة سياحة معتمدة في مصر، فتتولى الشركة إدخال بياناتك وبرنامجك على المنصة نيابة عنك. والثانية أن تنشئ حسابًا بنفسك وتختار الخدمات وتستكمل الطلب مباشرة. اختر ما يناسب خبرتك وراحتك، وإن اخترت الشركة فتحقق من اعتمادها من الجهات الرسمية المصرية قبل دفع أي مبلغ، واحتفظ بكل إيصال ومستند.

المستندات التي يُحتاج إليها عادة

جواز سفر ساري المفعول، وتُشترط عادة مدة صلاحية متبقية يوضحها الموقع الرسمي.

صورة شخصية حديثة بمواصفات محددة تُذكر في صفحة الطلب.

بيانات الرحلة من حجز الإقامة والنقل إن كان مطلوبًا.

ما تطلبه الجهة المختصة من شروط صحية، كالتطعيمات المعلن عنها وقت السفر.

قد تختلف القائمة بحسب فئة المعتمر وظروف الموسم، فلا تعتمد على قائمة قديمة سمعتها من أحد، وراجع الاشتراطات المنشورة على المنصة.

خطوات الطلب عبر المنصة

أنشئ حسابًا ببريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، وفعّله بالرمز الذي يصلك. اختر برنامج العمرة المناسب، ثم أدخل بيانات المعتمرين كما هي في جواز السفر حرفيًّا. اختر الإقامة والخدمات المطلوبة من القائمة المتاحة. ارفع المستندات والصورة بالصيغة والحجم المطلوبين. راجع كل البيانات بدقة قبل الدفع، فالخطأ في حرف واحد من الاسم قد يعطّل الطلب. أتمم الدفع بالوسيلة التي تعرضها المنصة، وستجد قيمة الرسوم ظاهرة أمامك في صفحة الطلب. انتظر الإشعار بقبول الطلب، ثم نزّل التأشيرة واحفظ نسخة ورقية وأخرى على هاتفك.

أخطاء شائعة تُضيّع الوقت

أكثر ما يعطّل الطلبات عدم تطابق الاسم بين الجواز والبيانات المدخلة، ورفع صورة غير مطابقة للمواصفات، والانتظار إلى آخر لحظة قبل السفر. ومن الأخطاء كذلك الاعتماد على وسيط غير موثوق يعد بتأشيرة جاهزة دون أن يظهر لك الطلب على حسابك الرسمي. اجعل الحجز ظاهرًا باسمك على المنصة دائمًا، وكن حذرًا من أي عرض يطلب منك التحويل قبل أن تتحقق من صاحبه.

بعد صدور التأشيرة

راجع بيانات التأشيرة فور صدورها: الاسم ورقم الجواز ومدة الصلاحية والمدة المسموح بالبقاء خلالها. التزم بالمدة المحددة ولا تتجاوزها، فالتجاوز يترتب عليه جزاءات تحددها الجهات المختصة. واحمل معك المستندات مطبوعة عند السفر تحسبًا لأي عطل في الهاتف أو الشبكة. وإن واجهتك مشكلة، فاستعمل قنوات الدعم المعلنة على المنصة الرسمية دون غيرها.

نصيحة أخيرة

المنصة تتطور وتتغير شروطها بين موسم وآخر، فاجعل القاعدة الثابتة عندك أن المصدر الأول للمعلومة هو الموقع الرسمي أو الجهة المعنية، وأن ما عداه من تجارب الآخرين يصلح للاستئناس فقط. وبهذا تبدأ رحلتك مطمئنًا، وتتفرغ للعبادة والدعاء بدل القلق على الأوراق.