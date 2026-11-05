خلصت مقارنة نُشرت الخميس 5 نوفمبر 2026 بين هاتفي الألعاب الرائدين «ريدماجيك 12 برو» (RedMagic 12 Pro) و«هونر وين 2» (Honor Win 2) إلى أن الأخير هو الفائز عمومًا، لأنه أكثر تكاملًا ويقدّم قيمة أفضل مقابل السعر. ووصفت المقارنة جهاز ريدماجيك بأنه الخيار المتخصص للاعبين المتفرغين.

أداء متطابق وتخزين مختلف

يعمل الهاتفان بالمعالج نفسه، «سناب دراغون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس» المصنّع بتقنية 2 نانومتر، ويرافقه معالج الرسوميات «أدرينو 850». ويصل الحد الأقصى للذاكرة العشوائية في كليهما إلى 16 جيجابايت، وللتخزين إلى 1 تيرابايت. الفارق يظهر في نوع التخزين. فريدماجيك يعتمد UFS 4.1 Pro، بينما يكتفي هونر بتخزين UFS 4.1 العادي. أما نظام التشغيل فهو «أندرويد 17» في الجهازين، مع واجهة «ريدماجيك أو إس 12» لدى الأول و«ماجيك أو إس 11» لدى الثاني.

شاشة هونر أكثر دقة وسطوعًا

شاشة ريدماجيك من نوع AMOLED بحجم 6.85 بوصة ودقة 1216 × 2688 بكسل، فيما تبلغ شاشة هونر 6.89 بوصة بدقة 1440 × 3104 بكسل وكثافة 497 بكسل للبوصة. ويبلغ معدل التحديث 185 هرتز في الجهازين. وسجّل سطوع الذروة 5000 شمعة في ريدماجيك و10000 شمعة في هونر. غير أن المقال نبّه إلى أن رقم هونر يُقاس في بقعة معزولة أثناء تشغيل الفيديو، ولا يمثل سطوعًا مستمرًا على الشاشة كاملة. ويدعم ريدماجيك تقنية HDR10، بينما يدعم هونر «دولبي فيجن» و«HDR فيفيد»، ويوفر خفتًا بتردد PWM قدره 5920 هرتز.

تبريد وحماية وكاميرات

يحمل ريدماجيك مروحة تبريد واحدة ومناطق ألعاب حساسة للضغط بتردد 520 هرتز، في حين يضم هونر مروحتين. ويحمي ريدماجيك زجاج «جوريلا جلاس 7i» مع مقاومة IP68/IP69، أما هونر فيحمل مقاومة IP68/IP69K. في التصوير، تبلغ دقة كاميرا ريدماجيك الرئيسية 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.56 بوصة، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. وتصل كاميرا هونر الرئيسية إلى 200 ميجابكسل بمستشعر 1/1.4 بوصة، وكاميرته فائقة الاتساع 12 ميجابكسل بتركيز تلقائي. ويسجّل ريدماجيك فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وبدقة 4K بمعدل 120 إطارًا، بينما يصل هونر إلى 4K بمعدل 60 إطارًا. وفي الكاميرا الأمامية، يقدّم ريدماجيك عدسة 16 ميجابكسل تحت الشاشة تسجّل 1080p بمعدل 60 إطارًا، مقابل 50 ميجابكسل في هونر مع تسجيل بدقة 4K.

بطارية أكبر وسعر أقل لدى هونر

تبلغ سعة بطارية ريدماجيك 8400 ملّي أمبير، وبطارية هونر 10100 ملّي أمبير من السيليكون والكربون. ويشحن ريدماجيك سلكيًا بقدرة 80 واط وهونر بقدرة 100 واط، فيما يبلغ الشحن اللاسلكي 80 واط في كليهما. أما الشحن العكسي السلكي فيبلغ 22.5 واط في ريدماجيك و27 واط في هونر، ويدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي العكسي. وعلى صعيد الاتصال، يدعم ريدماجيك «واي فاي 7» ثلاثي النطاق وبلوتوث 6.0 ومنفذ USB 3.2 Gen 2 مع DisplayPort. ويكتفي هونر بـ«واي فاي 7» ثنائي النطاق، لكنه يأتي ببلوتوث 6.3 ومنفذ USB 3.2 ونظام الملاحة NavIC. وتعتمد سماعات ريدماجيك الستيريو دعم «دولبي أتموس»، بينما سماعات هونر ستيريو. يبلغ سعر ريدماجيك 12 برو نحو 940 دولارًا أو 90 ألف روبية هندية، وسعر هونر وين 2 نحو 800 دولار أو 78 ألف روبية، أي بفارق نحو 12 ألف روبية لصالح هونر. وأشار المقال إلى أن الأسعار والمواصفات تقريبية وقد تختلف حسب الدولة والتجّار.