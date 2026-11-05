تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف سامسونج «جالاكسي A38» المنتظر سيحمل بطارية أكبر من تلك المعتادة في هواتف سلسلة A، فيما لم تؤكد الشركة الكورية الجنوبية أيًّا من هذه التفاصيل رسميًّا حتى الآن.

بطارية أكبر بنحو 20% من سابقتها

ظلت هواتف «جالاكسي A» الشهيرة تعتمد لسنوات بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة. ويُتوقع أن تبلغ سعة بطارية «A38» نحو 5882 مللي أمبير/ساعة، على أن تُسوَّق على الأرجح بوصفها بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. وهذه السعة أكبر بنسبة 20% من بطارية «جالاكسي A37» ومن هواتف سلسلة A30 السابقة وصولًا إلى «A31». وإن تأكدت الأرقام، فسيكون «A38» صاحب أكبر بطارية في هاتف «جالاكسي A» يُباع في أوروبا. وتفيد التقارير بأن البطارية لن تعتمد تقنية السيليكون-كربون. أما سرعة الشحن السلكي فيُتوقع أن تبقى عند 45 واط، كما في الطراز الحالي.

كاميرات مطابقة لـ«A36» و«A37»

وتذهب تسريبات سابقة إلى أن كاميرات «A38» ستكون مماثلة لما يحمله «A36» و«A37». فالكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعمها كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما كاميرا السيلفي فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل.

«A58» قد يتقاسم البطارية نفسها

لا تزال تفاصيل بطارية «جالاكسي A58» غير واضحة. غير أن المتوقع أن يحصل على زيادة مماثلة في السعة، وربما على البطارية ذاتها المخصصة لـ«A38». وتتوقع التسريبات أن تطلق سامسونج الهاتفين معًا في مارس أو أبريل 2027.

الأسعار في اتجاه تصاعدي

تواصل أسعار هذه السلسلة الارتفاع. فقد بدأ سعر «A36» من 379 يورو في 2025. وأُطلق «A37» بسعر 429 يورو في وقت سابق من هذا العام، ثم صعد لاحقًا إلى 469 يورو. ويُتوقع أن يقترب سعر «A38» من 500 يورو.