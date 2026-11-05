اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي دير الغصون وبلعا في محافظة طولكرم فجر الخميس 5-11-2026، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل واحتجزت عددًا من المواطنين.

حاجز عند مدخل دير الغصون

تقع دير الغصون شمال مدينة طولكرم. وقالت مصادر محلية إن عددًا من آليات الاحتلال دخلت البلدة ونصبت حاجزًا عسكريًا عند مدخلها.

أوقف الجنود المركبات وفتشوها، ودققوا في هويات المواطنين الذين كانوا يعبرون المكان.

منزل بسام سعيفان ثكنة عسكرية

داهمت القوات عددًا من المنازل في دير الغصون وفتشتها تفتيشًا واسعًا، وأتلفت محتوياتها. واستولت على منزل المواطن بسام سعيفان وحولته إلى ثكنة عسكرية.

نقل الجنود إلى المنزل عددًا من المواطنين، وصادروا هوياتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة قبل أن يحققوا معهم. واستمر احتجازهم أكثر من أربع ساعات.

دهم منازل عائلة أبو ستة في بلعا

وفي بلعا، التي تقع إلى الشرق من دير الغصون، داهمت القوات منازل عائلة أبو ستة وفتشتها. كما أوقفت المركبات المارة في البلدة، وعطلت حركة تنقل المواطنين.

ولم يُبلَّغ عن أي اعتقالات في بلعا.