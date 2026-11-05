أعلن بايرن ميونخ الألماني أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين وقّع عقدًا جديدًا مع النادي يمتد حتى عام 2029، وذلك بعد أيام من فوزه بالكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم.

مهاجم يواصل تحطيم الأرقام في ميونخ

انضم كين إلى بايرن قادمًا من توتنهام عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وهو رقم قياسي. ويبلغ المهاجم اليوم 33 عامًا.

سجّل اللاعب 156 هدفًا في 161 مباراة رسمية بقميص النادي البافاري. وقاده ذلك إلى لقبين في الدوري الألماني (البوندسليغا) ولقب في كأس ألمانيا.

الكرة الذهبية بعد 89 هدفًا

جاء تتويج كين الأسبوع الماضي إثر تسجيله 89 هدفًا مع ناديه ومنتخبه منذ مطلع أغسطس 2025. وهو أول إنجليزي يتوّج بالجائزة منذ 25 عامًا.

وعلى الصعيد الدولي، عادل كين في هذا الشهر الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها لاعب مع منتخب إنجلترا للرجال. ورفع رصيده إلى 91 هدفًا في 125 مباراة.

كين: عائلتي سعيدة وأريد ألقابًا أكثر

قال كين إنه يشعر بأنه في بيته داخل النادي، مضيفًا أنه يحب النادي والجماهير ومدينة ميونخ. ووصف فريقه بالرائع، ومدربه فينسنت كومباني بالمدرب الرائع.

وأوضح أن عائلته سعيدة جدًا في ميونخ، وأنه كان حريصًا على البقاء. وأكد أنه يتطلع إلى المستقبل ويريد الفوز بألقاب أكثر مع النادي.

فرويند: أفضل مهاجم شامل في العالم

أعرب كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، عن سعادة النادي الكبيرة بالتجديد، لأن الفريق يضم فائز الكرة الذهبية في الملعب. ووصف كين بأنه لاعب جماعي وقائد وأفضل مهاجم شامل في العالم.

وأضاف فرويند أن الجميع يستفيد يومًا بعد يوم من مهارات اللاعب وشخصيته. وأشار إلى أن بايرن يزدهر بلاعبين لا يتوقفون عن العطاء حتى بعد بلوغهم أعلى الأهداف.