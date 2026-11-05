انتشر على الإنترنت خلال الأيام الماضية تطبيق «كروماغراف» (Chromagraph) لالتقاط الصور الثابتة بهواتف آيفون، بعدما أعلن عنه الأسبوع الماضي وأثار الاهتمام المخرج والكاتب ريان جونسون، صاحب «حرب النجوم: الجيداي الأخير» و«لوبر» وثلاثية «نايفز آوت». وقد جرّب كاتب هذه المراجعة التطبيق على آيفون 18 برو.

تغريدة جونسون وراء الانتشار

نشر جونسون في 28 أكتوبر 2026 تغريدة قال فيها إنه ألحّ على مصوّره السينمائي ستيف يدلين ليصنع له تطبيق التصوير الثابت الذي يريده. ويلتقط التطبيق، بحسب التغريدة، صور RAW ويتجاوز معالجة «اللون» الافتراضية في آيفون، ويعتمد المعالجة نفسها المستخدمة في أفلامهما.

يدلين صديق جونسون وزميله، وقد عمل معه في أفلامه كلها. وشارك في صنع التطبيق صديقهما إيريك كاميرون.

يلتقط التطبيق بيانات الصورة الخام ويمرّرها في خط معالجة خاص به، قائم على علم الألوان الذي استخدمه جونسون ويدلين في أفلامهما. ويمكن تعديل النتيجة قليلاً، لكن المظهر العام يحدده صنّاع التطبيق مسبقاً.

واجهة بسيطة وأدوات تعديل محدودة

وجد الكاتب الواجهة بسيطة بلونَي الأسود والذهبي. ولا يقدّم التطبيق عدداً هائلاً من الخيارات كما تفعل تطبيقات التصوير الاحترافية، بل صُمّم لغرض واحد.

من الإعدادات المتاحة طريقة حفظ الصور ونسبة العرض إلى الارتفاع والعدسة الافتراضية وصيغة التصدير وجودة الضغط. وتُحفظ الصور داخل التطبيق بصيغة RAW، ويمكن تفعيل حفظ نسخة JPEG تلقائياً، غير أن الكاتب فضّل حفظ الصور المختارة يدوياً.

عند فتح صورة يمكن تعديل التعريض والتباين والظلال والإضاءات العالية وتوازن الأبيض والتشبع وحبيبات الفيلم والهالة والقص. والقص غير مُثبَّت في الملف لأن الصورة RAW، فيمكن دائماً العودة إلى كامل مساحة المستشعر.

نتائج رائعة في الشمس وضعيفة تحت الفلورية

تتميز الصور الافتراضية بألوان دافئة وصبغة ذهبية وتوهج ناعم حول الحواف عالية التباين، ولا تخضع لتحديد اصطناعي للحدة. أما الضجيج فبعضه طبيعي وبعضه مضاف عمداً.

تبدو النتائج، بحسب الكاتب، رائعة في الأيام المشمسة والمشاهد عالية التباين، وقد تصلح للطباعة مع ضوء طبيعي. لكن الضبط الافتراضي غير متسامح، فيعمل جيداً أو لا يعمل بحسب المشهد.

تحت الإضاءة الاصطناعية الداخلية، وخصوصاً الفلورية، قد تبدو النتائج الافتراضية غريبة وغير مستحبة، ويضطر المستخدم إلى ضبط ألوان أبرد. والألوان الافتراضية هادئة وأقل تشبعاً قليلاً، فلا تُنتج ألواناً نابضة للطعام والملابس إلا برفع شريط التشبع بقوة.

عيوب في التنقل والتحميل

من العيوب أن العودة من الصورة إلى عدسة التصوير تتطلب الضغط على زر كاميرا صغير في الأعلى. كما لا يتذكر التطبيق آخر كاميرا استُخدمت، ويعود إلى الكاميرا الرئيسية أو الافتراضية في كل مرة يُفتح فيها المعرض.

واستغرق تحميل عدسة التصوير وقتاً أحياناً حتى على آيفون 18 برو، وفي بعض المرات لم تُحمَّل أبداً. لكن الكاتب لاحظ أن التطبيق يتلقى تحديثات منتظمة منذ تغريدة جونسون، وقد تُحَل بعض المشكلات.

ووصف الكاتب التجربة بأنها الأكثر متعة له في التصوير بالهاتف في الآونة الأخيرة. ورأى أن التطبيق ليس الأفضل ولا الوحيد الذي ينبغي اقتناؤه، فثمة تطبيقات أخرى بلا معالجة مثل «هاليد» (Halide) و«مود» (Mood). وخلص إلى أن «كروماغراف» مصمم لتحقيق مظهر محدد، ويستحق التجربة لمن يعجبه هذا المظهر.