تتداول الأوساط التقنية شائعة جديدة تفيد بأن شاومي تخطط لدخول فئة الهواتف الذكية العريضة الشاشة ذات التصميم الصلب المعروف بـ«كاندي بار». وتأتي الشائعة بعد أن بدأت علامات تجارية عدة، بحسب ما يُتداول، العمل على أجهزة مماثلة مستوحاة من هاتف هواوي بورا إكس فيو (Huawei Pura X View).

تلميح من مسرّب معروف

صاحب الحساب المسرّب «Digital Chat Station» قال إن شركة تصنّع هواتف أندرويد تختبر حالياً هاتفاً عريض الشاشة بتصميم كاندي بار. ولم يذكر اسم الشركة صراحةً، غير أن الرمز التعبيري في منشوره يلمّح إلى أنها شاومي.

وأضاف المسرّب أن الهاتف سيضم قارئ بصمة مثبتاً على الجانب. ويُتوقع أن تكون نسبة أبعاد شاشته 16:10 أو 16:9، على غرار ما اعتمدته هواوي في بورا إكس فيو.

أوبو ترد بمواصفات مرتفعة

في المقابل، تُتداول شائعات بأن أوبو تطوّر هاتفاً عريض الشاشة ضمن سلسلة رينو (Reno). ويُقال إن الجهاز سيأتي بشاشة قياسها 6.35 بوصة وبطارية بسعة 8000 ملي أمبير ساعة.

ويُقال كذلك إنه سيحمل كاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل لكل منهما، ويعمل بمعالج ديمنسيتي 9600M (Dimensity 9600M).

علامات أخرى تنضم إلى التوجه

لم يقتصر الأمر على شاومي وأوبو، إذ انضمت علامات أخرى، منها دوجي (Doogee) وكول باد (Coolpad)، إلى هذا التوجه بهواتف عريضة الشاشة خاصة بها.

أما هواوي، صاحبة الفكرة الأصلية، فتُتداول شائعات بأنها تُعدّ جهازاً عريض الشاشة أقل سعراً تحت علامتها الفرعية الجديدة «أوستا» (Osta).