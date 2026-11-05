طرحت شاومي في الصين جهاز «Mijia Smart Waist Massager 2» لتدليك أسفل الظهر عبر منصة التمويل الجماعي «Youpin»، بسعر 379 يوانًا (نحو 56 دولارًا) خلال الحملة، على أن يبلغ سعر البيع المقترح 499 يوانًا (نحو 74 دولارًا).

أربعة رؤوس بدل اثنين

الجهاز تطوير مباشر للإصدار السابق، وتتركز تحسيناته على العتاد العملي، ومنها بطارية أكبر ورؤوس تدليك أكثر. ويضم أربعة رؤوس مقابل رأسين فقط في الجيل الأول، وقد صُممت لتغطية أسفل الظهر وأعلى الوركين في وقت واحد، بمساحة تدليك إجمالية تبلغ 46,500 ملم مربع.

يجمع الجهاز بين أسلوبين: زوج من الرؤوس للعجن الواسع، وزوج آخر للضغط الموضعي المركّز. وتتوزع رؤوس العجن على ارتفاعات مختلفة كي تتبع انحناءات أسفل الظهر والوركين. أما رؤوس الضغط الموضعي فتبرز 8 ملم إلى الخارج، لتصل إلى العضلات الأعمق لا إلى سطح الجلد فحسب.

تسخين من الجهتين بثلاث درجات

يعتمد الجهاز نظام تسخين من الجهتين بثلاث درجات حرارة قابلة للضبط. تسخّن الجهة الأمامية أسفل الظهر بمساحة تغطية 15,000 ملم مربع، ويمكن قلب الوسادة لاستخدام الجهة الخلفية في تدفئة البطن.

وعند إطفاء الإلكترونيات يعمل الجهاز كوسادة دعم قطنية عادية. وقد صُنع من إسفنج الذاكرة بطيء الارتداد، وغُلّف بقماش ناعم على البشرة.

تطبيق «Mi Home» وأزرار يدوية

يتصل الجهاز بتطبيق «Mi Home»، الذي يتيح التبديل بين سبعة أوضاع تدليك جاهزة وإعداد ثلاثة أوضاع مخصصة. ومن التطبيق نفسه يمكن ضبط مستوى الحرارة وتحديد مدة الجلسة من دقيقتين إلى 30 دقيقة.

وأضافت شاومي أزرارًا فعلية كبيرة على جانب الجهاز لمن يفضلون التحكم اليدوي، ومنهم كبار السن.

بطارية 3,150 مللي أمبير/ساعة

رُفعت سعة البطارية الداخلية إلى 3,150 مللي أمبير/ساعة، مقابل 2,400 مللي أمبير/ساعة في الإصدار السابق. ويُشحن الجهاز عبر منفذ USB-C، ويعمل حتى 110 دقائق بالشحنة الواحدة، بمستوى ضوضاء لا يتجاوز 50 ديسيبل (A). ويتوفر بلونين هما «Light Sand» و«Dark Gray».

وكانت الشركة قد أطلقت مؤخرًا غسالة الأحذية «Mijia Shoe Washing Machine» عبر التمويل الجماعي بنحو 110 دولارات، كما قدمت مجففَ شعر محمولًا جديدًا بمحرك 110,000 دورة في الدقيقة و10 أوضاع تجفيف.