اهتمام لم يتحول إلى عرض رسمي

يبحث نادي فلامنغو البرازيلي إمكانية التعاقد في عام 2027 مع حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، الذي يبلغ 34 عامًا ولا يزال الخيار الأول في الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

اسم اللاعب جرى تداوله داخل أروقة فلامنغو تحسبًا لانتقال محتمل في العام المقبل. غير أن النادي لم يتقدم بعرض رسمي، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين.

وتتباين المواقف داخل النادي البرازيلي. فبعض المسؤولين يرحّبون بالفكرة بسبب خبرة الحارس ومكانته، فيما يتحفظ آخرون بسبب عمره وراتبه وأدائه الأخير مع منتخب البرازيل. ويرتبط الاهتمام جزئيًا بالغموض الذي يحيط بمستقبل حارس فلامنغو الحالي أغوستين روسي.

جدول زمني ووجهة مفضلة

إذا قرر فلامنغو المضي قدمًا، فقد تنطلق التحضيرات في أواخر ديسمبر، وقد يصبح اتفاق ما قبل التعاقد ممكنًا اعتبارًا من يناير.

أليسون تخرّج في أكاديمية إنترناسيونال، وسبق أن تحدث عن رغبته في العودة إليه يومًا ما. ويدرك فلامنغو أن إنترناسيونال قد يكون وجهته المفضلة إذا عاد إلى البرازيل.

عقد ينتهي في يونيو وقرار ينتظره ليفربول

ينتهي عقد أليسون مع ليفربول في يونيو المقبل. وكان النادي قد فعّل في وقت سابق من هذا العام تمديدًا للعقد لمدة 12 شهرًا، لكن لم يتبع ذلك أي اتفاق جديد، ومستقبله البعيد ما زال مفتوحًا.

لا توجد حاليًا محادثات بين ليفربول واللاعب بشأن عقد جديد، وقد يُحسم القرار في صيف 2027.

ويملك ليفربول في صفوفه الحارس جورجي مامارداشفيلي كخليفة محتمل، وقد بدأ التخطيط للمرحلة المقبلة. وتمديد عقد أليسون لسنة أو سنتين سيحفظ الاستقرار، لكنه قد يؤخر صعود مامارداشفيلي ويعقّد خطة التعاقب. في المقابل، فإن رحيل أليسون مجانًا يعني خسارة أحد أفضل حراس النادي في العصر الحديث دون أي مقابل مالي.

ومع اقتراب يناير ودخول أليسون الأشهر الستة الأخيرة من عقده، سيحتاج ليفربول إلى اتخاذ قرار واضح بشأنه.