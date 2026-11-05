كثّف تشيلسي في الأيام الأخيرة اهتمامه بالمهاجم الألماني نيكولو تريزولدي، لاعب نادي بروج البلجيكي، ليدخل بذلك منافسة مباشرة مع أرسنال الذي يستهدف اللاعب نفسه. وناقش النادي اللندني الملف داخليًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظل يتابع اللاعب منذ فترة.

مهاجم في الثانية والعشرين يتألق مع بروج

يبلغ تريزولدي 22 عامًا، وقد سجّل 13 هدفًا في أول 15 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات. وترك بصمته كذلك في دوري أبطال أوروبا، ما جذب إليه الأنظار.

وكان اهتمام أرسنال به قد ورد قبل فترة قصيرة. أما تشيلسي فصار يُعدّ الآن طرفًا لا بد من متابعته في سباق التعاقد مع اللاعب.

حاجة الناديين إلى حلول هجومية

يحتاج تشيلسي إلى مزيد من العمق في خط الهجوم. غير أن مسألة الحصول على فرصة اللعب بانتظام تبقى مطروحة، إذ ثبّت جواو بيدرو مكانه مهاجمًا أساسيًا، وقد يصعب على تريزولدي أن يلعب باستمرار تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

في المقابل، يبحث أرسنال عن خيار مختلف في المقدمة، لأن كاي هافيرتز وفيكتور يوكيريس لديهما حدود في هذا المركز. وكان غابرييل جيزوس قد غادر النادي في الصيف، ولم يجد الفريق له بديلًا كافيًا حتى الآن.

ستامفورد بريدج بين الإيجابيات والسلبيات

يرى التقرير أن الانتقال إلى ستامفورد بريدج يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية. فمن الإيجابيات التزام تشيلسي بالتعاقد مع أبرز المواهب الشابة وتطويرها.

أما السلبيات فتتمثل في أن مشروع النادي لا يسير بسلاسة، إذ يغيب عن المنافسات الأوروبية بعد موسم 2025/26 السيئ.

ويُتوقع أن تدخل أندية أخرى، من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن خارجه، سباق التعاقد مع تريزولدي قريبًا.