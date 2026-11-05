حقق أرسنال فوزاً خارج ملعبه على سلافيا براغ بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة بدا فيها الفريق اللندني متحكماً في شوطها الأول ثم تعرض لضغط متواصل في الثاني. وهو الفوز الثالث لفريق المدرب ميكيل أرتيتا في أربع مباريات بالبطولة، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط.

هدفان في الشوط الأول

افتتح نوني مادويكي التسجيل بعد تسع دقائق من البداية. ثم أضاف فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وكان جيوكيريس صاحب بصمة مزدوجة في اللقاء، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر. وقدّم أرسنال في تلك الفترة أداءً ممتازاً، فيما لم يسدد سلافيا سوى تسديدة واحدة قبل الاستراحة.

انقلاب الصورة بعد الاستراحة

تغيّر المشهد في الشوط الثاني، إذ تراجع مستوى أرسنال بشكل كبير وواصل أصحاب الأرض الضغط عليه. سدّد سلافيا 17 تسديدة بعد العودة من الاستراحة.

وتدخّل غابرييل في لحظات مهمة قرب مرمى فريقه، كما تصدّى ديفيد رايا بشكل رائع لتسديدة من أوسكار كوبياك. ولم ينجح سلافيا في تسجيل هدفه الوحيد إلا في الدقيقة الأخيرة عبر فيكتور نوفاك.

أرتيتا: شوطان مختلفان تماماً

قال أرتيتا إن فريقه لعب شوطين مختلفين تماماً. ووصف الشوط الأول بأنه كان بمستوى عالٍ جداً، مضيفاً أن النتيجة كان ينبغي أن تصل إلى ثلاثة أو أربعة أهداف.

أما في الشوط الثاني، فرأى المدرب أن فريقه كان متراجعاً ومهملاً. وأوضح أن اللاعبين فقدوا الكرة كثيراً وأخطؤوا في التشتيت ولم يحافظوا على تنظيمهم.