حقق كومو فوزًا كاسحًا على مضيفه لانس بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا، في مباراة أقيمت في مدينة لانس، ليرتقي إلى المركز الرابع في الترتيب. وهي نتيجة لم يعرف مثلها أي فريق إيطالي في تاريخ البطولة.

دوفيكاس هدّاف البطولة بعد ثلاثية

سجّل دوفيكاس ثلاثة أهداف في اللقاء، ليصبح الهدّاف الأول للمسابقة حتى الآن. وتقاسم باس ودا كونيا وكيمبف وليبيرالي وباتورينا بقية الأهداف، إضافة إلى هدف للاعب الشاب باباتشيولي البالغ 18 عامًا.

لم يسبق لفريق إيطالي في دوري الأبطال أن سجّل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة، ولا أن فاز بفارق بهذا الحجم. وبتسعة أهداف، يساوي كومو أرقامًا سبق أن حققها برشلونة ومانشستر سيتي وليفربول.

وقال فابريغاس إن فريقه بات يفكر الآن في إنتر.

نابولي ينهار أمام بورتو

على الجانب الآخر، خسر نابولي أمام بورتو 4-1، وهي هزيمته السابعة في 14 مباراة. وانهار فريق أليغري في آخر 20 دقيقة من اللقاء، ليتراجع إلى المركز 27 من بين 36 فريقًا.

وعبّر ماكتوميناي عن غضبه بعد المباراة، واتهم هويلوند أحدًا بالتقصير.

ميلان يستقبل فيرينتسفاروش وعقد ضخم مع أديداس

يلعب ميلان اليوم أمام فيرينتسفاروش على ملعب سان سيرو عند الساعة 18:45 ضمن الدوري الأوروبي. ولم يجمع الفريق سوى 3 نقاط في ثلاث جولات، ويحتاج إلى الفوز ليتقدم في الجدول.

يغيب مايينان بسبب الإيقاف، فيشارك سيسي وراموس في الهجوم. وقال أموريم إن على فريقه ألا يفكر في الديربي، فالمباراة الحالية أهم منه، مشددًا على أن الفريق يحتاج إلى الاستمرارية.

وعلى صعيد آخر، وقّع ميلان عقدًا مع أديداس مدته 10 سنوات، يبدأ من موسم 2028-29، مع الشركة التي ترعى قميصه التاريخي. ويتفوق العقد على ما يحصل عليه يوفنتوس، ويقارب ضعف ما يحصل عليه إنتر.

أخبار من الكالتشيو

يستعد يوفنتوس لديربي بين الأخوين كوب، إذ يواجه تون كوبماينرز شقيقه الأصغر بيير الذي يصغره بعامين. وقال لوتشيو إن النادي يثق به.

تعرض ماكيني لإصابة بسبب الإجهاد، بينما صنع دومفريس تمريرة حاسمة أمام فاينورد، ويرتقي مستواه في إنتر بعد إصابته.

أمام إنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، يطمح فريق غاسبريني إلى نهاية قوية، بعد أن استقبل ثلاثة أهداف فقط في الشوط الأول من مبارياته.

استدعى مانشيني سيسي لمنتخبي فرنسا وبلجيكا، كما عاد زانيولو وبيزيلي وديماركو وباليسترا إلى القائمة.

ويدعم كارنفالي سباليتي، الذي حذّر اللاعبين من أن المسؤولية عليهم. وقال سباليتي إن اللاعبين معتادون على رحيل المدربين، وعليهم الآن تحمّل مسؤولياتهم.

سيلعب كامبياسو بالضرورة، وتتجه الأنظار إلى كوفاتش كهدف انتقال محتمل.