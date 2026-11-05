يدرس أرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، التعاقد مع مهاجمين اثنين في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، هما الفرنسي إيلي جونيور كروبي من بورنموث والتركي كينان يلدز من يوفنتوس، بحسب تقارير. ويرغب المدرب ميكيل أرتيتا في تعزيز صفوف فريقه خلال هذه الفترة.

مهاجم صريح ولاعب متعدد المراكز

تتمثل أولوية النادي اللندني في ضم مهاجم صريح يشغل وسط الهجوم. أما الاهتمام بيلدز فيوحي بأن أرسنال يبحث كذلك عن مهاجم قادر على اللعب في أكثر من مركز، ويستطيع التحرك من الجهة اليسرى.

ويريد أرتيتا هجومًا أعمق يمنح فريقه فرصة منافسة جدية في دوري أبطال أوروبا.

كروبي هدف طويل الأمد وسعره مرتفع

يبلغ كروبي 20 عامًا، وسجل الموسم الماضي 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص بورنموث. ويعده أرسنال هدفًا مهمًا على المدى البعيد.

غير أن بورنموث لا يميل إلى التفريط في لاعبه في منتصف الموسم، ويقدّر قيمته بنحو 80 مليون جنيه إسترليني. ولا يقف أرسنال وحده في السباق، إذ أبدى باريس سان جيرمان اهتمامًا باللاعب، فيما يتابع ليفربول ومانشستر يونايتد مستواه.

يلدز لم يكن معروضًا للبيع في الصيف

استفسر أرسنال عن يلدز، لاعب منتخب تركيا، خلال الصيف الماضي، لكن يوفنتوس أبلغه حينها بأن اللاعب غير معروض للبيع. وتُقدّر قيمة اللاعب بنحو 100 مليون يورو.

ويتطلب إقناع النادي الإيطالي ببيعه في منتصف الموسم عرضًا ضخمًا.

ويبدو التعاقد مع اللاعبين معًا في يناير غير مرجح، بسبب التكلفة المحتملة وتردد ناديَيهما في البيع.